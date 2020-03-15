Будрина (Белова) Лариса Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
17.11.1967
Рождение ребёнка
13.03.1968
Дочь: Будрина Елена Евгеньевна
Отец ребёнка: Будрин Евгений Петрович
Рождение ребёнка
12.03.1976
Дочь: Головина Мария Евгеньевна
Отец ребёнка: Будрин Евгений Петрович