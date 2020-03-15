Будрина (Белова) Лариса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будрина (Белова) Лариса Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1945 г.р.

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
17.11.1967

Муж: Будрин Евгений Петрович

Рождение ребёнка
13.03.1968

Дочь: Будрина Елена Евгеньевна

Отец ребёнка: Будрин Евгений Петрович

Рождение ребёнка
12.03.1976

Дочь: Головина Мария Евгеньевна

Отец ребёнка: Будрин Евгений Петрович

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