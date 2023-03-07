Денисов Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения17.12.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1879
Отец: Денисов Иван Иванович
Бракосочетание
27.10.1902
Жена: Денисова Варвара Долгих
Рождение ребёнка
15.08.1904
Мать ребёнка: Денисова Варвара Долгих
Рождение ребёнка
10.05.1905
Дочь: Варвара Степановна
Мать ребёнка: Денисова Варвара Долгих
Рождение ребёнка
04.03.1906
Сын: Денисов Алексей Степанович
Мать ребёнка: Денисова Варвара Долгих
Рождение ребёнка
17.06.1907
Мать ребёнка: Денисова Варвара Долгих
Смерть
Неизвестно