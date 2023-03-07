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Денисов Степан Иванович

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Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

17.12.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1879

Отец: Денисов Иван Иванович

Мать: Шепоренко Евдокия Горбулина

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
27.10.1902

Жена: Денисова Варвара Долгих

Рождение ребёнка
15.08.1904

Сын: Денисов Иван Степанович

Мать ребёнка: Денисова Варвара Долгих

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
10.05.1905

Дочь: Варвара Степановна

Мать ребёнка: Денисова Варвара Долгих

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
04.03.1906

Сын: Денисов Алексей Степанович

Мать ребёнка: Денисова Варвара Долгих

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
17.06.1907

Сын: Денисов Иван Степанович

Мать ребёнка: Денисова Варвара Долгих

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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