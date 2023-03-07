Байсултон Павлова (Акчурина)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: Павел Иванов (Алакулов)
Мать: Татьяна Васильева
Бракосочетание
До 1762
Муж: не указан
Нижнее Асаново, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
выдана взамужество Ямметковой сотни Ильметева в деревне малой Шудьи за ясашного вотяка
Смерть
Неизвестно