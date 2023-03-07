Байсултон Павлова (Акчурина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байсултон Павлова (Акчурина)

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Место рождения

Нижний Сырьез, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1703 г.р.

Мать

Около 1702 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Павел Иванов (Алакулов)

Мать: Татьяна Васильева

Нижний Сырьез, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
До 1762

Муж: не указан

Нижнее Асаново, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
выдана взамужество Ямметковой сотни Ильметева в деревне малой Шудьи за ясашного вотяка
Смерть
Неизвестно
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