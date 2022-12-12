Кашпирев Василий Владимирович
Место рожденияКостромская губерния
Дата рождения1836
Дата смерти04.12.1875
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Костромская губерния
Место жительства
По 1875
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.12.1875