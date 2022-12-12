Кашпирев Василий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашпирев Василий Владимирович

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Место рождения

Костромская губерния

Дата рождения

1836

Дата смерти

04.12.1875

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Костромская губерния
Место жительства
По 1875
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.12.1875
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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