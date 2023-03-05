Соколов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1873

Дочь: Савушкина Елена Степановна

Мать ребёнка: ?

Николаевский Холм, Изосимовская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Матвей Степанович

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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