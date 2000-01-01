Калугина (Моисеева) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Моисеев 2- муж
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калугин Иван
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно