Калугина (Моисеева) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалугина (Моисеева) Татьяна

Калугина (Моисеева) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Моисеев 2- муж

Мать: Моисеева Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калугин Иван

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
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