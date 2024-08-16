Безродный Лука Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: (Безродная) Анна Лукьяновна
Мать ребёнка: Безродная Матрёна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: (Безродная) Мария Лукьяновна
Мать ребёнка: Безродная Матрёна Михайловна
Рождение ребёнка
?.11.1850
Сын: Безродный Евтихий Лукьянович
Мать ребёнка: Безродная Матрёна Михайловна
Смерть
Неизвестно