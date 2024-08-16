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Безродный Лука Александрович

Место рождения

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Безродный Александр Тимофеевич

Мать: Безродная Агриппина

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безродная Матрёна Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: (Безродная) Анна Лукьяновна

Мать ребёнка: Безродная Матрёна Михайловна

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: (Безродная) Мария Лукьяновна

Мать ребёнка: Безродная Матрёна Михайловна

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
?.11.1850

Сын: Безродный Евтихий Лукьянович

Мать ребёнка: Безродная Матрёна Михайловна

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния
Смерть
Неизвестно

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