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Капустина Ирина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1971

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капустин Дмитрий Игоревич

Отец ребёнка: Капустин Игорь Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капустин Алексей Игоревич

Отец ребёнка: Капустин Игорь Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капустин Игорь Анатольевич

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