Капустина Ирина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капустин Дмитрий Игоревич
Отец ребёнка: Капустин Игорь Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капустин Алексей Игоревич
Отец ребёнка: Капустин Игорь Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно