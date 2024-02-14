Ковалев Поликарп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалев Степан
Мать ребёнка: Денисова (Подгорнова) Анисья Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалев Михаил
Мать ребёнка: Денисова (Подгорнова) Анисья Никитична
Рождение ребёнка
22.10.1928
Дочь: Гарголина (Ковалева) Клавдия Поликарповна
Мать ребёнка: Денисова (Подгорнова) Анисья Никитична
Рождение ребёнка
23.10.1928
Дочь: Щедрина (Ковалева) Капиталина
Мать ребёнка: Денисова (Подгорнова) Анисья Никитична