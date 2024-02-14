Ковалев Поликарп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалев Поликарп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Степан

Мать ребёнка: Денисова (Подгорнова) Анисья Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Михаил

Мать ребёнка: Денисова (Подгорнова) Анисья Никитична

Рождение ребёнка
22.10.1928

Дочь: Гарголина (Ковалева) Клавдия Поликарповна

Мать ребёнка: Денисова (Подгорнова) Анисья Никитична

Рождение ребёнка
23.10.1928

Дочь: Щедрина (Ковалева) Капиталина

Мать ребёнка: Денисова (Подгорнова) Анисья Никитична

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