Анастасия Георгиевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Георгий Никифорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1885 ст.
Дочь: Смирнова (Смирнова) Серафима Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Всеволодович
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Смерть
Неизвестно