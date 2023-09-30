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Пелагея Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

1795

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Погорелова) Дарья Семеновна

Отец ребёнка: Погорелой Семен Максимович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Погорелова) Агафия Семеновна

Отец ребёнка: Погорелой Семен Максимович

Рождение ребёнка
1789

Сын: Погорелой Иван Семенович

Отец ребёнка: Погорелой Семен Максимович

Рождение ребёнка
1792

Сын: Погорелой Степан Семенович

Отец ребёнка: Погорелой Семен Максимович

Рождение ребёнка
1795

Сын: Погорелой Михайло Семенович

Отец ребёнка: Погорелой Семен Максимович

Смерть
1795

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