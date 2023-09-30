Пелагея Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смерти1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Погорелова) Дарья Семеновна
Отец ребёнка: Погорелой Семен Максимович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Погорелова) Агафия Семеновна
Отец ребёнка: Погорелой Семен Максимович
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Погорелой Семен Максимович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Погорелой Степан Семенович
Отец ребёнка: Погорелой Семен Максимович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Погорелой Михайло Семенович
Отец ребёнка: Погорелой Семен Максимович
Смерть
1795