Палец Марья Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палец Марья Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Палец Кирей Николаев

Отец ребёнка: Палец Николай

Рождение ребёнка
1772

Сын: Палец Федор Николаев

Отец ребёнка: Палец Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Палец Михайло Николаев

Отец ребёнка: Палец Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Палец Николай

Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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