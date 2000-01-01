Палец Марья Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Палец Кирей Николаев
Отец ребёнка: Палец Николай
Рождение ребёнка
1772
Сын: Палец Федор Николаев
Отец ребёнка: Палец Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Палец Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Палец Николай
Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно