Антонова (Рещикова) Анна (Нюша) Петровна
Место рождения
Дата рождения20.12.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1903
Отец: Рещиков Петр Васильевич
Мать: Рещикова Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Валентина Николаевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно