Антонова (Рещикова) Анна (Нюша) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова (Рещикова) Анна (Нюша) Петровна

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Место рождения

Даратники, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

20.12.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1903

Отец: Рещиков Петр Васильевич

Мать: Рещикова Мария Павловна

Даратники, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Талдом, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Валентина Николаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Талдом, Талдомский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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