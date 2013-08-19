Нижельский Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нижельский Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1929

Дочь: Нижельская Раиса Дмитриевна

Мать ребёнка: Нижельская Екатерина Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нижельская Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Нижельская Екатерина Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нижельская Галина Дмитриевна

Мать ребёнка: Нижельская Екатерина Никитична

Смерть
Неизвестно
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