Нижельский Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1929
Дочь: Нижельская Раиса Дмитриевна
Мать ребёнка: Нижельская Екатерина Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нижельская Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Нижельская Екатерина Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нижельская Галина Дмитриевна
Мать ребёнка: Нижельская Екатерина Никитична
Смерть
Неизвестно