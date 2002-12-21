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Кавтасьев Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1964

Дата смерти

21.12.2002

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1964

Отец: Кавтасьев Иван Николаевич

Мать: Кавтасьева Надежда Григорьевна

Рождение ребёнка
20.09.1985

Дочь: Кавтасьева Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Румянцева Наталья Львовна

Рождение ребёнка
22.09.1986

Дочь: Михайлова Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Румянцева Наталья Львовна

Рождение ребёнка
27.10.1987

Дочь: Бубнова Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Румянцева Наталья Львовна

Рождение ребёнка
16.05.1990

Сын: Кавтасьев Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Румянцева Наталья Львовна

Рождение ребёнка
09.09.1992

Дочь: Кавтасьева Прасковья Сергеевна

Мать ребёнка: Румянцева Наталья Львовна

Рождение ребёнка
29.03.1997

Сын: Кавтасьев Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Румянцева Наталья Львовна

Рождение ребёнка
17.07.1998

Сын: Кавтасьев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Румянцева Наталья Львовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Румянцева Наталья Львовна

Смерть
21.12.2002
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