Кавтасьев Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1964
Дата смерти21.12.2002
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1964
Рождение ребёнка
20.09.1985
Дочь: Кавтасьева Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Румянцева Наталья Львовна
Рождение ребёнка
22.09.1986
Дочь: Михайлова Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: Румянцева Наталья Львовна
Рождение ребёнка
27.10.1987
Дочь: Бубнова Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Румянцева Наталья Львовна
Рождение ребёнка
16.05.1990
Сын: Кавтасьев Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Румянцева Наталья Львовна
Рождение ребёнка
09.09.1992
Дочь: Кавтасьева Прасковья Сергеевна
Мать ребёнка: Румянцева Наталья Львовна
Рождение ребёнка
29.03.1997
Сын: Кавтасьев Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Румянцева Наталья Львовна
Рождение ребёнка
17.07.1998
Сын: Кавтасьев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Румянцева Наталья Львовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.12.2002