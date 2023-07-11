Башкирцева (Романова) Альбина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Романов Павел
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Башкирцев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Башкирцев Владимир