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Былинкин Иван Алексеевич

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Место рождения

Саратовская губ., Хвалынский у., Шалкинская вол., с.Шалкино, Россия

Дата рождения

12.04.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1908

Отец: Былинкин Алексей Яковлевич

Мать: Былинкин Екатерина Ивановна

Саратовская губ., Хвалынский у., Шалкинская вол., с.Шалкино, Россия
МК п.Январцевский, 1908
Крещение
18.04.1908
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1908
Работа или профессия
Неизвестно
сын крестьянина
Место жительства
Неизвестно
Саратовская губ., Хвалынский у., Шалкинская вол., с.Шалкино, Россия
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
Неизвестно
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