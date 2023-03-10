Былинкин Иван Алексеевич
Место рожденияСаратовская губ., Хвалынский у., Шалкинская вол., с.Шалкино, Россия
Дата рождения12.04.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1908
Саратовская губ., Хвалынский у., Шалкинская вол., с.Шалкино, Россия
МК п.Январцевский, 1908
Крещение
18.04.1908
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1908
Работа или профессия
Неизвестно
сын крестьянина
Место жительства
Неизвестно
Саратовская губ., Хвалынский у., Шалкинская вол., с.Шалкино, Россия
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
Неизвестно