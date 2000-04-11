Поляк Антон Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляк Антон Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.2000

Отец: не указан

Мать: Гнетова Наталья Владимировна

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