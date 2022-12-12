Аганина (Неизв) Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАганина (Неизв) Елена Сергеевна

Аганина (Неизв) Елена Сергеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1925

Сын: Аганин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Аганин Дмитрий Михайлович

Чекан, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close