Авдотья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муллин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Муллина Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Муллин Иван Иванович

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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