Авдотья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муллин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Муллина Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Муллин Иван Иванович
Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно