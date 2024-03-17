Тибекин Владислав Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тибекин Федор Иванович
Мать: Тибекина Елена Фирсовна
Рождение ребёнка
09.12.1980
Сын: Тибекин Денис Владиславович
Мать ребёнка: Иванова Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тибекина Ольга Владиславовна
Мать ребёнка: Иванова Татьяна Степановна
Смерть
Неизвестно