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Пискун Александр Васильевич

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

07.05.2007

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.2007

Отец: Пискун Василий Александрович

Мать: Пискун Светлана Владимировна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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