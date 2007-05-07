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Пискун Александр Васильевич
Пискун Александр Васильевич
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Место рождения
Красноярск
, город Красноярск, Красноярский край
Дата рождения
07.05.2007
Пол
Мужской
Отец
Пискун Василий Александрович
1978 г.р.
Мать
Пискун (Ефремова) Светлана Владимировна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.2007
Отец:
Пискун Василий Александрович
Мать:
Пискун Светлана Владимировна
Красноярск
, город Красноярск, Красноярский край
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