Абросимова (Муратова) Дия (Дея)
Место рождения
Дата рождения27.05.1939
Дата смерти28.10.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1939
Рождение ребёнка
08.07.1960
Газимурские Кавыкучи, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1965
Рождение ребёнка
1970
Рождение ребёнка
1972
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Интернет | http://1000000000638431.moederevo.com/ | http://1000000000638431.moederevo.com/
Место жительства
Неизвестно
Мироново с
Смерть
28.10.2003