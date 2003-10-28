Абросимова (Муратова) Дия (Дея) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абросимова (Муратова) Дия (Дея)

Место рождения

Зерен, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

27.05.1939

Дата смерти

28.10.2003

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1939

Отец: Муратов Данил Прохорович

Мать: Муратова Анна Илларионовна

Зерен, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
08.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абросимов Виктор Михайлович

Газимурские Кавыкучи, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абросимов Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абросимов Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абросимов Виктор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абросимов Виктор Михайлович

Упоминание
Неизвестно
Интернет | http://1000000000638431.moederevo.com/ | http://1000000000638431.moederevo.com/
Место жительства
Неизвестно
Мироново с
Смерть
28.10.2003
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