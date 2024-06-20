Богачев Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогачев Сергей Владимирович

Богачев Сергей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богачева (Чернушкина) Наталья Анатольевна

Рождение ребёнка
10.02.199

Дочь: Богачева Виктория Сергеевна

Мать ребёнка: Богачева (Чернушкина) Наталья Анатольевна

Рождение ребёнка
10.02.199

Дочь: Богачева Кристина Сергеевна

Мать ребёнка: Богачева (Чернушкина) Наталья Анатольевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.