Гудков Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гудков Юрий
Мать ребёнка: Гудкова (Шохова) Нина
Рождение ребёнка
28.02.1957
Дочь: Крое (Гудкова) Наталья
Мать ребёнка: Гудкова (Шохова) Нина
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Сердечный приступ