Гудков Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудков Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гудков Юрий

Мать ребёнка: Гудкова (Шохова) Нина

Рождение ребёнка
28.02.1957

Дочь: Крое (Гудкова) Наталья

Мать ребёнка: Гудкова (Шохова) Нина

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Сердечный приступ

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