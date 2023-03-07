Морозов Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения18.05.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1961
Рождение ребёнка
17.11.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Морозова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якимова Виктория Викторовна
Мать ребёнка: Морозова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морозова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ашихмина Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Морозова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Кристина Викторовна
Мать ребёнка: Морозова Вера