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Морозов Виктор Иванович

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Место рождения

Нижний Калгукан, Калганский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

18.05.1961

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1961

Отец: Морозов Иван Константинович

Мать: Морозова Надежда Андреевна

Нижний Калгукан, Калганский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
17.11.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якимова Виктория Викторовна

Мать ребёнка: Морозова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ашихмина Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Морозова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Кристина Викторовна

Мать ребёнка: Морозова Вера

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