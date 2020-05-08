Панаев (Холопов) Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панаев (Холопов) Сергей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1942 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1961

Отец: не указан

Мать: Николаева Валентина Владимировна

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