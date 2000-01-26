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Бондарь Роман Александрович
Бондарь Роман Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.01.2000
Пол
Мужской
Отец
Бондарь Александр
Мать
Бондарь - Дворникова Светлана Алексеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.2000
Отец:
Бондарь Александр
Мать:
Бондарь - Дворникова Светлана Алексеевна
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