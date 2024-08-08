Корсикова Праскева Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815 ст.
Дата смерти07.03.1893 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Корсиков Дмитрий Феоктистов
Отец ребёнка: Корсиков Феоктист Архипов
Сын: Корсиков Павел Феоктистов
Отец ребёнка: Корсиков Феоктист Архипов
Дочь: Корсикова Матрёна Феоктистова
Отец ребёнка: Корсиков Феоктист Архипов
Дочь: Корсикова Анастасия Феоктистова
Отец ребёнка: Корсиков Феоктист Архипов
Дочь: Корсикова Елена Феоктистова
Отец ребёнка: Корсиков Феоктист Архипов
Дочь: Корсикова Праскева Феоктистова
Отец ребёнка: Корсиков Феоктист Архипов
Сын: Корсиков Антип Феоктистов
Отец ребёнка: Корсиков Феоктист Архипов
Дочь: Корсикова Мария Феоктистова
Отец ребёнка: Корсиков Феоктист Архипов
Сын: Корсиков Фёдор Феоктистов
Отец ребёнка: Корсиков Феоктист Архипов
Отец ребёнка: Корсиков Феоктист Архипов