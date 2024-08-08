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Корсикова Праскева Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815 ст.

Дата смерти

07.03.1893 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсиков Феоктист Архипов

Рождение ребёнка
1834 ст.

Сын: Корсиков Дмитрий Феоктистов

Отец ребёнка: Корсиков Феоктист Архипов

Толстиково, Сулежская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Корсиков Павел Феоктистов

Отец ребёнка: Корсиков Феоктист Архипов

Толстиково, Сулежская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
01.11.1837 ст.

Дочь: Корсикова Матрёна Феоктистова

Отец ребёнка: Корсиков Феоктист Архипов

Толстиково, Сулежская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
01.01.1840 ст.

Дочь: Корсикова Анастасия Феоктистова

Отец ребёнка: Корсиков Феоктист Архипов

Толстиково, Сулежская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
15.05.1842 ст.

Дочь: Корсикова Елена Феоктистова

Отец ребёнка: Корсиков Феоктист Архипов

Толстиково, Сулежская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
20.10.1844 ст.

Дочь: Корсикова Праскева Феоктистова

Отец ребёнка: Корсиков Феоктист Архипов

Толстиково, Сулежская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
07.03.1847 ст.

Сын: Корсиков Антип Феоктистов

Отец ребёнка: Корсиков Феоктист Архипов

Толстиково, Сулежская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
22.07.1849 ст.

Дочь: Корсикова Мария Феоктистова

Отец ребёнка: Корсиков Феоктист Архипов

Толстиково, Сулежская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
02.11.1851 ст.

Сын: Корсиков Фёдор Феоктистов

Отец ребёнка: Корсиков Феоктист Архипов

Толстиково, Сулежская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
05.01.1854 ст.

Сын: Корсиков Иван Феоктистов

Отец ребёнка: Корсиков Феоктист Архипов

Толстиково, Сулежская волость, Бежецкий уезд
Смерть
07.03.1893 ст.
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

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