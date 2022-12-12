Сизова Пелагея Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСизова Пелагея Евсеевна

Сизова Пелагея Евсеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Анна Егорова

Отец ребёнка: Сизов Егор Васильев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Ефрасимья Егоровна

Отец ребёнка: Сизов Егор Васильев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.12.1848

Сын: Сизов Даниил Егоров

Отец ребёнка: Сизов Егор Васильев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Прасковья Егоровна

Отец ребёнка: Сизов Егор Васильев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сизов Егор Васильев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close