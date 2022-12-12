Сизова Пелагея Евсеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Анна Егорова
Отец ребёнка: Сизов Егор Васильев
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Ефрасимья Егоровна
Отец ребёнка: Сизов Егор Васильев
Рождение ребёнка
14.12.1848
Сын: Сизов Даниил Егоров
Отец ребёнка: Сизов Егор Васильев
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Прасковья Егоровна
Отец ребёнка: Сизов Егор Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сизов Егор Васильев
Смерть
Неизвестно