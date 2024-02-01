Писарева Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.09.2004
Отец ребёнка: Ушаков Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
15.06.2007
Дочь: Ушакова Алена Андреевна
Отец ребёнка: Ушаков Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
05.03.2011
Дочь: Ушакова Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Ушаков Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
09.06.2020
Отец ребёнка: Ушаков Андрей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно