Писарева Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писарева Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.2004

Сын: Писарев Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Ушаков Андрей Сергеевич

Рождение ребёнка
15.06.2007

Дочь: Ушакова Алена Андреевна

Отец ребёнка: Ушаков Андрей Сергеевич

Рождение ребёнка
05.03.2011

Дочь: Ушакова Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Ушаков Андрей Сергеевич

Рождение ребёнка
09.06.2020

Сын: Ушаков Артем Андреевич

Отец ребёнка: Ушаков Андрей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Андрей Сергеевич

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