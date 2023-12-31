Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1906

Дочь: Палагея Иванова

Отец ребёнка: Ходаков Иван Макаров

Смоленщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.09.1907

Сын: Ходаков Иван Иванович

Отец ребёнка: Ходаков Иван Макаров

Рождение ребёнка
11.10.1909

Дочь: Елизавета Иванова

Отец ребёнка: Ходаков Иван Макаров

Рождение ребёнка
29.09.1913

Сын: Ходаков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Ходаков Иван Макаров

Рождение ребёнка
02.08.1918

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Ходаков Иван Макаров

Смоленщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходаков Иван Макаров

Смерть
Неизвестно
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