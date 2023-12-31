Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.10.1906
Дочь: Палагея Иванова
Отец ребёнка: Ходаков Иван Макаров
Рождение ребёнка
03.09.1907
Отец ребёнка: Ходаков Иван Макаров
Рождение ребёнка
11.10.1909
Дочь: Елизавета Иванова
Отец ребёнка: Ходаков Иван Макаров
Рождение ребёнка
29.09.1913
Отец ребёнка: Ходаков Иван Макаров
Рождение ребёнка
02.08.1918
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Ходаков Иван Макаров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ходаков Иван Макаров
Смерть
Неизвестно