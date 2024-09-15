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Агалаков Матвей Елизарович

Место рождения

деревня Буяки, Верховинский район, Кировская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Агалаков Елизар Прохорович

Мать: Агалакова Васса Никитична

деревня Буяки, Верховинский район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агалакова Евдокия Андриановна

Рождение ребёнка
До 1944

Сын: Агалаков сын Елизарович

Мать ребёнка: Агалакова Евдокия Андриановна

дер.Липово Челминский с/с, Кировская обл.
Смерть
Неизвестно
умер от ран после ВОВ

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