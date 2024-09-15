Агалаков Матвей Елизарович
Место рождениядеревня Буяки, Верховинский район, Кировская область
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
деревня Буяки, Верховинский район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1944
Мать ребёнка: Агалакова Евдокия Андриановна
дер.Липово Челминский с/с, Кировская обл.
Смерть
Неизвестно
умер от ран после ВОВ