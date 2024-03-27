Надршина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Кутушева Гатия Шагингареевна
Отец ребёнка: Надршин Шагангарей Мухаметсафиевич
д.Кинзябызово-2
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Самсикямяр Шагангареевна
Отец ребёнка: Надршин Шагангарей Мухаметсафиевич
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Буканбаева Ракия Шагангареевна
Отец ребёнка: Надршин Шагангарей Мухаметсафиевич
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Кузяшева Уммугульсум Шагангареевна
Отец ребёнка: Надршин Шагангарей Мухаметсафиевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Надршин Мадарик Шагангареевич
Отец ребёнка: Надршин Шагангарей Мухаметсафиевич
д.Кинзябызово - 2 Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
1928
Сын: Надршин Карам Шагингареевич
Отец ребёнка: Надршин Шагангарей Мухаметсафиевич
д.Кинзябызово - 2 Куюргазинского района БАССР
Смерть
Неизвестно