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Надршина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Кутушева Гатия Шагингареевна

Отец ребёнка: Надршин Шагангарей Мухаметсафиевич

д.Кинзябызово-2
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Самсикямяр Шагангареевна

Отец ребёнка: Надршин Шагангарей Мухаметсафиевич

Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Буканбаева Ракия Шагангареевна

Отец ребёнка: Надршин Шагангарей Мухаметсафиевич

Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Кузяшева Уммугульсум Шагангареевна

Отец ребёнка: Надршин Шагангарей Мухаметсафиевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Надршин Мадарик Шагангареевич

Отец ребёнка: Надршин Шагангарей Мухаметсафиевич

д.Кинзябызово - 2 Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
1928

Сын: Надршин Карам Шагингареевич

Отец ребёнка: Надршин Шагангарей Мухаметсафиевич

д.Кинзябызово - 2 Куюргазинского района БАССР
Смерть
Неизвестно
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