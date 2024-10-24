Прокофий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей Прокофьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1842

Дочь: Акулина Прокофьевна

Мать ребёнка: не указана

Луковищи, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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