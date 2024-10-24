Прокофий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей Прокофьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1842
Дочь: Акулина Прокофьевна
Мать ребёнка: не указана
Луковищи, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно