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Рафаэлян Лев Агасинович

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Место рождения

Vale, Samtskhe-Javakheti Georgia

Дата рождения

10.01.1953

Дата смерти

2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Vale, Samtskhe-Javakheti Georgia
Бракосочетание
?.07.1982

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.11.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Десногорск, город Десногорск, Смоленская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2013
Десногорск, город Десногорск, Смоленская область
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