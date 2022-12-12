Рафаэлян Лев Агасинович
Место рожденияVale, Samtskhe-Javakheti Georgia
Дата рождения10.01.1953
Дата смерти2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Vale, Samtskhe-Javakheti Georgia
Бракосочетание
?.07.1982
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.11.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2013