Мясников Иван Александрович
мужской, родился 18.01.1930
умер 10.05.1973
ОтецМясников Александр Ильич?.09.1887 г.р.
МатьМясникова (Ермолина) Екатерина Сергеевна1892 г.р.
Дети
Носкова (Мясникова) Людмила Ивановна30.07.1954 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1930
Рождение ребёнка
30.07.1954
Дочь: Носкова (Мясникова) Людмила Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
10.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.05.1973