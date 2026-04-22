Мясников Иван Александрович 18.01.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мясников Иван Александрович

Автор
ЮН
Носкова Ю.

мужской, родился 18.01.1930

умер 10.05.1973

Отец
Мясников Александр Ильич?.09.1887 г.р.
Мать
Мясникова (Ермолина) Екатерина Сергеевна1892 г.р.
Дети
Носкова (Мясникова) Людмила Ивановна30.07.1954 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1930

Отец: Мясников Александр Ильич

Мать: Мясникова (Ермолина) Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
30.07.1954

Дочь: Носкова (Мясникова) Людмила Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Киров, город Киров, Кировская область

Рождение ребёнка
10.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.05.1973

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