Чудин Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чудин Юрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Юрьевна

Мать ребёнка: Копылова Чудина Любовь Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олеся Юрьевна

Мать ребёнка: Копылова Чудина Любовь Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копылова Чудина Любовь Павловна

Смерть
Неизвестно
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