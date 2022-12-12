Ивашкина (Логинова) Анна Логиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Логин Федорович
Мать: Василиса Яковлевна
Бракосочетание
25.03.1871 ст.
Рождение ребёнка
24.08.1875 ст.
Отец ребёнка: Ивашкин Федор Степанович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Ивашкин Василий Федорович
Отец ребёнка: Ивашкин Федор Степанович
Место жительства
Неизвестно
Гремячка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно