Ивашкина (Логинова) Анна Логиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивашкина (Логинова) Анна Логиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Логин Федорович

Мать: Василиса Яковлевна

Бракосочетание
25.03.1871 ст.

Муж: Ивашкин Федор Степанович

Рождение ребёнка
24.08.1875 ст.

Сын: Ивашкин Петр Федорович

Отец ребёнка: Ивашкин Федор Степанович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Ивашкин Василий Федорович

Отец ребёнка: Ивашкин Федор Степанович

Место жительства
Неизвестно
Гремячка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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