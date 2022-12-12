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Болотин Илья Петрович

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Место рождения

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

После 12.07.1915 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Болотин Петр Иванович

Мать: Болотина Анастасия Васильевна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Вычислено 1902

Жена: Болотина Надежда Яковлевна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Болотина Варвара Ильинична

Мать ребёнка: Болотина Надежда Яковлевна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Военная служба
Между 19.07.1914 и 12.07.1915 ст.
Участник Первой Мировой войны. Служил в 52-м пехотном Виленском полку.
Смерть
После 12.07.1915 ст.
Пропал без вести 12.07.1915 под м. Сокаль (возможно, в нынешней Львовской обл. Украины). Дата смерти указана после этой даты
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