Болотин Илья Петрович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиПосле 12.07.1915 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
Вычислено 1902
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Болотина Варвара Ильинична
Мать ребёнка: Болотина Надежда Яковлевна
Военная служба
Между 19.07.1914 и 12.07.1915 ст.
Участник Первой Мировой войны. Служил в 52-м пехотном Виленском полку.
Смерть
После 12.07.1915 ст.
Пропал без вести 12.07.1915 под м. Сокаль (возможно, в нынешней Львовской обл. Украины). Дата смерти указана после этой даты