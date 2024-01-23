Федосеев Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смерти1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федосеев Андрей Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Бракосочетание
17.09.1959
Рождение ребёнка
08.10.1960
Сын: Федосеев Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Федосеева (Куроедова) Раиса Ивановна
Смерть
1994