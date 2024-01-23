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Федосеев Николай Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосеев Андрей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Бракосочетание
17.09.1959

Жена: Федосеева (Куроедова) Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
08.10.1960

Сын: Федосеев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Федосеева (Куроедова) Раиса Ивановна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
1994
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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