Москаленко (Клёнова) Наталья Владимировна 30.06.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Москаленко (Клёнова) Наталья Владимировна

Автор
НМ
Москаленко Н.

женский, родилась 30.06.1963, Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Отец
Клёнов Владимир Петрович31.01.1942 г.р.
Мать
Клёнова (Стафеева) Галина Николаевна28.03.1940 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1963

Отец: Клёнов Владимир Петрович

Мать: Клёнова (Стафеева) Галина Николаевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Работа или профессия
Неизвестно

педагог

Место жительства
Неизвестно

Работа или профессия
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Ведущий специалист

Бракосочетание
28.08.1981

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.08.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Рождение ребёнка
16.08.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Раквере, Раквереский район, Эстонская ССР

Рождение ребёнка
26.08.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Крещение
1993

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