Москаленко (Клёнова) Наталья Владимировна
женский, родилась 30.06.1963, Челябинск, Челябинский, Челябинская область
ОтецКлёнов Владимир Петрович31.01.1942 г.р.
МатьКлёнова (Стафеева) Галина Николаевна28.03.1940 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1963
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
28.08.1981
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.08.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.08.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Раквере, Раквереский район, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
26.08.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Крещение
1993