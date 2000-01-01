Реут Эмилия Францевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Реут Франц
Мать: Радзивалл Адель
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Войткевич Юзефа
Отец ребёнка: Войткевич неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Войткевич Казимир
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Войткевич неизвестно
Смерть
Неизвестно