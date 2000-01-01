Реут Эмилия Францевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРеут Эмилия Францевна

Реут Эмилия Францевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Реут Франц

Мать: Радзивалл Адель

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Войткевич Юзефа

Отец ребёнка: Войткевич неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Войткевич Казимир

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Войткевич неизвестно

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close