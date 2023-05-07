Горбунова (Ткаченко) Анастасия (Тася) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Ткаченко) Анастасия (Тася) Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Ткаченко Василий Григорьевич

Мать: Ткаченко Нина Марковна

Рождение ребёнка
21.05.1960

Дочь: Дёмина Нина Васильевна

Отец ребёнка: Горбунов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Горбунов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Горбунов Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Василий Михайлович

Смерть
2004
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