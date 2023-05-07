Горбунова (Ткаченко) Анастасия (Тася) Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Рождение ребёнка
21.05.1960
Дочь: Дёмина Нина Васильевна
Отец ребёнка: Горбунов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Горбунов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Горбунов Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2004