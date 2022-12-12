Лубанов Абрам Рувимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛубанов Абрам Рувимович

Лубанов Абрам Рувимович

avatar

Место рождения

д. Свержень, Рогачевский р-н, Гомельская обл., Республика Беларусь

Дата рождения

1888

Дата смерти

20.08.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Свержень, Рогачевский р-н, Гомельская обл., Республика Беларусь
Место жительства
С 1929 по 1973
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
20.08.1973
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close