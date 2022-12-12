Лубанов Абрам Рувимович
Место рожденияд. Свержень, Рогачевский р-н, Гомельская обл., Республика Беларусь
Дата рождения1888
Дата смерти20.08.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Свержень, Рогачевский р-н, Гомельская обл., Республика Беларусь
Место жительства
С 1929 по 1973
Смерть
20.08.1973