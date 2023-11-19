Верховная Александра Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Верховная Ольга Дементьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Верховная Ольга Дементьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.08.1929
Сын: Верховный Иван Дементьевич
Отец ребёнка: Верховный Дементий
Смерть
1971