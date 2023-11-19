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Верховная Александра Григорьевна

Место рождения

Житомир, Житомирська область

Дата рождения

1899

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Верховная Ольга Дементьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Верховная Ольга Дементьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.08.1929

Сын: Верховный Иван Дементьевич

Отец ребёнка: Верховный Дементий

Смерть
1971

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