Слепцов Андрей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепцов Андрей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Слепцов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Смирнова (Слепцова) Анна Андреевна

Мать ребёнка: Слепцова Матрена Михайловна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Виноградова Александра Андреевна

Мать ребёнка: Слепцова Матрена Михайловна

Смерть
Неизвестно

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