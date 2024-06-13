Слепцов Андрей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Слепцов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Смирнова (Слепцова) Анна Андреевна
Мать ребёнка: Слепцова Матрена Михайловна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Виноградова Александра Андреевна
Мать ребёнка: Слепцова Матрена Михайловна
Смерть
Неизвестно