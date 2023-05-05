Агаркова Вера Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1912 ст.
Верхнесмородино, Поныровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
06.02.1912 ст.
Дочь: Агаркова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Агарков Николай Яковлевич
Смерть
Неизвестно