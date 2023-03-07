Лобанова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

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Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Лобанов Григорий Ефграфович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лобанов Григорий Ефграфович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лобанов Григорий Ефграфович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобанов Григорий Ефграфович

Смерть
Неизвестно
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