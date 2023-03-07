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Мухачева Параскева Маркова

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Место рождения

поч. над Чумовым Логом, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Около 1791 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. над Чумовым Логом, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Оксен Естифеев

Отец ребёнка: Мухачев Епифан Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухачев Епифан Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухачев Епифан Григорьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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